Составлен рейтинг самых ожидаемых электрокаров

02:15 03 апреля 2018 0

В список вошел японский электромобиль Nissan IMx Kuro ФОТО: Wikimedia Commons, Matti Blume

Автоэксперты обнародовали рейтинг самых ожидаемых электрокроссоверов. В список вошли как концепты, так и практически готовые к продаже электромобили от известных брендов.

Первую позицию занял немецкий производитель BMW электрокар SUV iX3. Стоит отметить, что новая модель по внешнему виду и характеристикам практически не будет отличаться от классического BMW X3.На втором месте оказался Audi e-tron, который начнут выпускать в конце текущего года. Замыкает тройку лидеров японский Nissan IMx Kuro. На данный момент широкой общественности был представлен только концепт машины. В компании сообщили, что электрокроссовер появится в продаже не раньше 2021 года.

Помимо них, в ТОП-10 желанных электрокаров вошли Volkswagen Cozz I.D, Skoda VisionE, Ford Mach 1, Mercefes EQC, Byton Conept и Volvo 40.2, передает телеканал 360. Напомним, в этом году на популярном автосалоне в Нью-Йорке назвали победителя конкурса «Всемирный автомобиль года» (WCOTY). Почетного звания удостоился шведский кроссовер Volvo XC60.