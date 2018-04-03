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03 апреля 2018
02 апреля 2018
Главные новости Москвы
02:15  03 апреля 2018 0

Составлен рейтинг самых ожидаемых электрокаров

В список вошел японский электромобиль Nissan IMx KuroФОТО: Wikimedia Commons, Matti Blume

Автоэксперты обнародовали рейтинг самых ожидаемых электрокроссоверов. В список вошли как концепты, так и практически готовые к продаже электромобили от известных брендов.

Первую позицию занял немецкий производитель BMW электрокар SUV iX3. Стоит отметить, что новая модель по внешнему виду и характеристикам практически не будет отличаться от классического BMW X3.На втором месте оказался Audi e-tron, который начнут выпускать в конце текущего года. Замыкает тройку лидеров японский Nissan IMx Kuro. На данный момент широкой общественности был представлен только концепт машины. В компании сообщили, что электрокроссовер появится в продаже не раньше 2021 года.

Помимо них, в ТОП-10 желанных электрокаров вошли Volkswagen Cozz I.D, Skoda VisionE, Ford Mach 1, Mercefes EQC, Byton Conept и Volvo 40.2, передает телеканал 360. Напомним, в этом году на популярном автосалоне в Нью-Йорке назвали победителя конкурса «Всемирный автомобиль года» (WCOTY). Почетного звания удостоился шведский кроссовер Volvo XC60.

Александр Черноскутов
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