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22 апреля 2018
21 апреля 2018
07:23  22 апреля 2018 0

Волочкова объяснила страх США перед русскими. «Боятся величия и силы»

Открытая лицензия на 21.07.2015. Анастасия Волочкова., волочкова анастасия
Волочкова уверена в силе и величии РоссииФото: Instagram Анастасии Волочковой
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Анастасия Волочкова заявила о страхе США перед Россией. Так балерина прокомментировала тот факт, что Вашингтон отказал в визах артистам Большого театра Ольге Смирновой и Якопо Тисси.

Прима-балерина Большого театра Ольга Смирнова и первый солист Якопо Тисси должны были выступить в Линкольн-центре в Нью-Йорке. Однако они получили отказ в визах. Анастасия Волочкова в интервью радиостанции «Говорит Москва» объяснила решение Америки слабостью и страхом перед Россией.

«Опасаются многие и российских спортсменов, и артистов, потому что Россия впереди планеты всей и составляет угрозу своим величием, присутствием огромного количества талантливых людей, личностей настоящих, а не безликих улыбающихся людей», — заявила балерина. По ее мнению, отказ в визах говорит о том, что США пасуют перед величием и силой нашей страны. Однако и в России талантливые люди сталкиваются с проблемами, заметила Волочкова, поэтому часто покидают страну. «Но те, кто остались здесь, им всем надо пожимать руки и благодарить за то, что они трудятся на славу нашей родины», — считает танцовщица.

В администрации Большого театра сообщают, что не готовили документы своим артистам, поэтому отказ мог случиться из-за технического сбоя. В МИД России отметили, что власти США лишили американцев удовольствия увидеть любимые спектакли.

Виктор Жуков
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