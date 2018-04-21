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21 апреля 2018
Главные новости Москвы
15:29  21 апреля 2018 0

Госдепартамент сорвал выступления артистов Большого театра в США. «Как загнанный в угол зверь»

США. Клипарт, сша, статуя свободы, соединенные штаты америки, usa
Власти запретили для американцев «русский» балетФото: Ксения Сальникова © URA.RU
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Отказ в выдаче виз приме балета Большого театра Ольге Смирновой и первому солисту Якопо Тисси не имел аналогов даже во времена Холодной войны между США и СССР. Так оценили в МИД РФ действия американских коллег.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что искусство всегда помогало странам лучше понять друг друга и растопить «лед недоверия». Действия американских властей ударили прежде всего по американским же зрителям, лишив их возможности увидеть любимые спектакли, приводят Nation News позицию российского МИДа. Ранее зампред комитета Госдумы по культуре Иосиф Кобзон назвал поведение американских властей мракобесием и уничтожением культуры. «Они уже не знают, что дальше делать. Мечутся, как загнанный в угол зверь», — заявил певец RT.

Смирнова и Тисси должны были выступить на международном танцевальном конкурсе Youth America Grand Prix в нью-йоркском Линкольн-центре. «Я не понимаю. У нас есть версия, что причиной всему политика. Конечно, так думать — это рефлекс, но других причин, кроме того, что они русские, я не вижу», — цитирует председателя конкурса Линду Морсу сайт VSE42.RU.

Как уже сообщало «URA.RU», неожиданное решение стало результатом инициативы Министерства внутренней безопасности США. Оно укладывается в общую логику так называемой «визовой блокады», которая уже грозит прервать регулярное авиасообщение между странами: пилоты «Аэрофлота» массово опаздывают с оформлением нужных для этого виз.

Владимир Васин
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