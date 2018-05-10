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10 мая 2018
14:36  10 мая 2018 1

Покончил с собой «егорьевский стрелок», сидевший пожизненно за бойню. ВИДЕО

Илья Асеев любил оружиеФото: из материалов уголовного дела

Покончил с собой 29-летний Илья Асеев, получивший прозвище «егорьевский стрелок» после того, как он убил 8 мая 2016 года пятерых байкеров. Асеев покончил с собой в одиночной камере СИЗО №12 в Зеленограде, где отбывал пожизненное заключение, сообщает канал 112.

Массовое убийство произошло ночью 8 мая 2016 года возле деревни Челохово, входящей в городской округ Егорьевск в Московской области. Илья Асеев пил вместе с малознакомыми ему байкерами из клуба «Дикие сердцем». Байкеры в День Победы собирались открыть мотосезон и строили на поляне сцену к празднику. Асеев был «сидушечником»: у него не было своего мотоцикла и его кто-нибудь возил на втором сиденье. Во время застолья Асеев начал приставать к одной из девушек. Байкеры заступились за свою подругу и избили парня, отобрав у него мотошлем. Обидевшись, он поехал домой, взял свой карабин «Вепрь-12 Молот» и вернулся в палаточный лагерь. При помощи лазерного прицела он расстрелял пятерых спящих байкеров. Стрельба заняла 15 секунд.

20 ноября 2017 года Асеев был приговорен за массовое убийство к пожизненному заключению. О нем известно, что после армии он пытался устроиться на работу в ППС, но его туда не взяли из-за многократно судимого отца, вора-рецидивиста. Асеев устроился на работу в ЧОП, увлекался стрельбой.

Александр Лукманов
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