14:36 10 мая 2018 1

Илья Асеев любил оружие Фото: из материалов уголовного дела

Покончил с собой 29-летний Илья Асеев, получивший прозвище «егорьевский стрелок» после того, как он убил 8 мая 2016 года пятерых байкеров. Асеев покончил с собой в одиночной камере СИЗО №12 в Зеленограде, где отбывал пожизненное заключение, сообщает канал 112.

Массовое убийство произошло ночью 8 мая 2016 года возле деревни Челохово, входящей в городской округ Егорьевск в Московской области. Илья Асеев пил вместе с малознакомыми ему байкерами из клуба «Дикие сердцем». Байкеры в День Победы собирались открыть мотосезон и строили на поляне сцену к празднику. Асеев был «сидушечником»: у него не было своего мотоцикла и его кто-нибудь возил на втором сиденье. Во время застолья Асеев начал приставать к одной из девушек. Байкеры заступились за свою подругу и избили парня, отобрав у него мотошлем. Обидевшись, он поехал домой, взял свой карабин «Вепрь-12 Молот» и вернулся в палаточный лагерь. При помощи лазерного прицела он расстрелял пятерых спящих байкеров. Стрельба заняла 15 секунд.

20 ноября 2017 года Асеев был приговорен за массовое убийство к пожизненному заключению. О нем известно, что после армии он пытался устроиться на работу в ППС, но его туда не взяли из-за многократно судимого отца, вора-рецидивиста. Асеев устроился на работу в ЧОП, увлекался стрельбой.