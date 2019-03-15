В Алтайском крае Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала проводить опрос в соцсетях по поводу провокационной рекламы барнаульской пивоварни. В ведомстве хотят узнать, насколько реклама с кляпом является оскорбительной для жителей региона.
Во «ВКонтакте» антимонопольщики сообщили, что к ним поступила жалоба, в которой указано, что «кляп в виде пряника изображен как оборудование, использующееся в БДСМ практиках». Автор жалобы также указывает, что реклама содержит насильственную сцену сексуального характера: «демонстрирует насилие над женщинами и является непристойной и оскорбительной».
В опросе уже приняли участие более 22 тысяч пользователей соцсети, из них 62% заявили, что не считают рекламу оскорбительной. Окончательно итоги в ФАС подведут 20 марта на совещании.
Ранее в соцсетях посчитали неуместной рекламу российского представительства Reebok. На компанию подали в суд.