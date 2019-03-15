В рекламе усмотрели элементы БДСМ практик Фото: Дарья Попова © URA.RU

В Алтайском крае Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала проводить опрос в соцсетях по поводу провокационной рекламы барнаульской пивоварни. В ведомстве хотят узнать, насколько реклама с кляпом является оскорбительной для жителей региона.

Во «ВКонтакте» антимонопольщики сообщили, что к ним поступила жалоба, в которой указано, что «кляп в виде пряника изображен как оборудование, использующееся в БДСМ практиках». Автор жалобы также указывает, что реклама содержит насильственную сцену сексуального характера: «демонстрирует насилие над женщинами и является непристойной и оскорбительной».

Кляп посчитали как оборудование, использующееся в БДСМ практиках Фото: Алтайское краевое УФАС России / «ВКонтакте»

В опросе уже приняли участие более 22 тысяч пользователей соцсети, из них 62% заявили, что не считают рекламу оскорбительной. Окончательно итоги в ФАС подведут 20 марта на совещании.

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