Соседов резко поставил на место певицу Марго с ее «Кукареку»

Музыкальный критик Сергей Соседов уже много лет «плавает» в российской шоу-бизнесе, поэтому такую «акулу» мало что может не только удивить, но и зацепить. Эксперт считает ниже своего достоинства даже обсуждать тех, кто пытается поймать свою порцию хайпа.
В комментарии агентству URA.RU Соседов резко высказался о певице Марго (Маргарита Овсянникова), которая продвигает свой трек «Кукареку».
«Я такую ерунду не слушаю и слушать не буду. Певицу Марго никогда не видел и не слышал. Это не мой уровень обсуждения в принципе», — отрезал Сергей.
Марго, которая является протеже Филиппа Киркорова, — девушка обсуждаемая. Правда, не в контексте творчества. Пользователи Сети гадают, сколько она могла заплатить за свой пиар королю российской эстрады, а также, почему она себя так странно ведет на публике.
Артистка также уверяет, что она, а не Ольга Бузова, — самая узнаваемая девушка России. И якобы именно по этой причине с ней и хотят сотрудничать мировые звезды. В частности, американский рэпер Lil Pump. Правда, у него на родине все не очень радужно с деньгами, поэтому, вероятно, он и закрывает финансовые дыры за счет российской певицы, исполняя с ней странные песни и участвуя в различных активностях. Но это уже совсем другая история.
