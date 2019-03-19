Власти пересчитают доходы россиян

Росстат начнет подсчитывать доходы россиян по новой методике Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Росстат объявил о переходе на новую методику подсчета доходов россиян. Служба прекратит публиковать ежемесячные данные о доходах граждан России и начнет предоставлять информацию ежеквартально.

«Новая методика намного более качественная, и результаты должны быть более глубокие, более обоснованные», — заявил глава Росстата Павел Малков. Он объяснил, что при расчете ежемесячных данных служба не располагает значительной частью сведений, из-за чего актуальность данных ставится под сомнение, пишет деловая газета «Взгляд». По словам Малкова, данные о доходах граждан за первый квартал 2019 года будут подсчитаны по новой методике.

Реальные доходы россиян снижаются пятый год подряд, нарушая позитивные прогнозы Минэкономразвития, напоминает «Национальная служба новостей». Согласно данным Росстата, по итогам 2018 года реальные доходы сократились на 0,2 процента. При этом по расчетам Минэкономразвития, они должны были вырасти на 3,4 процента.