«Дочка» Роскосмоса, потратившая 73 млн на зарплаты руководителей, оказалась «пустышкой»

Компания «РК-Актив», созданная для управления непрофильными активами организаций, входящих в Роскосмос, оказалась «пустышкой». К такому выводу пришли сотрудники Лефортовской межрайонной прокуратуры Москвы, проверившие деятельность компании.
Выяснилось, что «РК-Актив», проработавшая два года, не заключила ни одного договора, но при этом потратила 73 миллиона рублей, передает «Коммерсант». Уточняется, что в основном компания потратила эти деньги на зарплаты руководителей. Средства были выданы Роскосмосом в виде займов. Сейчас руководителям компании «РК-Актив» грозит уголовное дело по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
Ранее сообщалось, что Роскосмос заплатит 4,6 млрд рублей за отправку шести кораблей к Международной космической станции. Планируется, что к МКС отправятся три пилотируемых корабля и три грузовых — «Союз МС-12», «Союз МС-14», «Союз МС-15», «Прогресс МС-12», «Прогресс МС-13» и «Прогресс МС-14». Запуски запланированы на 2019 и 2020 годы.