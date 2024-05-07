США пообещали 10 млн долларов за сведения о россиянине Хорошеве

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США готовы отдать крупную сумму за информацию Фото:

Министерство юстиции США объявило о награде в размере 10 миллионов долларов за информацию, способствующую задержанию россиянина Дмитрия Хорошева, обвиняемого в управлении хакерской группировкой LockBit. Об этом сообщает ведомство.

«Дмитрий Юрьевич Хорошев… 31 год, Воронеж, Россия обвинен по 26 пунктам большим жюри присяжных в окружном суде Нью-Джерси», — сообщает минюст. Отмечается, за информацию о нем, которая поможет в задержании, США готовы заплатить до 10 миллионов долларов.

Хорошева обвиняют в создании и руководстве группой хакеров-вымогателей, которая за период с сентября 2019 года по май 2024 года осуществила атаки на более чем 2,5 тысяч жертв в 120 странах. Они получили не менее 500 миллионов долларов в качестве выкупа, по информации органов власти.

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Министерство юстиции США объявило о награде в размере 10 миллионов долларов за информацию, способствующую задержанию россиянина Дмитрия Хорошева, обвиняемого в управлении хакерской группировкой LockBit. Об этом сообщает ведомство. «Дмитрий Юрьевич Хорошев… 31 год, Воронеж, Россия обвинен по 26 пунктам большим жюри присяжных в окружном суде Нью-Джерси», — сообщает минюст. Отмечается, за информацию о нем, которая поможет в задержании, США готовы заплатить до 10 миллионов долларов. Хорошева обвиняют в создании и руководстве группой хакеров-вымогателей, которая за период с сентября 2019 года по май 2024 года осуществила атаки на более чем 2,5 тысяч жертв в 120 странах. Они получили не менее 500 миллионов долларов в качестве выкупа, по информации органов власти.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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