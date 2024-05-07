США пообещали 10 млн долларов за сведения о россиянине Хорошеве

07 мая 2024 в 21:35 Размер текста - 17 +

США готовы отдать крупную сумму за информацию Фото: Анна Майорова © URA.RU Министерство юстиции США объявило о награде в размере 10 миллионов долларов за информацию, способствующую задержанию россиянина Дмитрия Хорошева, обвиняемого в управлении хакерской группировкой LockBit. Об этом сообщает ведомство. «Дмитрий Юрьевич Хорошев… 31 год, Воронеж, Россия обвинен по 26 пунктам большим жюри присяжных в окружном суде Нью-Джерси», — сообщает минюст. Отмечается, за информацию о нем, которая поможет в задержании, США готовы заплатить до 10 миллионов долларов. Хорошева обвиняют в создании и руководстве группой хакеров-вымогателей, которая за период с сентября 2019 года по май 2024 года осуществила атаки на более чем 2,5 тысяч жертв в 120 странах. Они получили не менее 500 миллионов долларов в качестве выкупа, по информации органов власти. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министерство юстиции США объявило о награде в размере 10 миллионов долларов за информацию, способствующую задержанию россиянина Дмитрия Хорошева, обвиняемого в управлении хакерской группировкой LockBit. Об этом сообщает ведомство. «Дмитрий Юрьевич Хорошев… 31 год, Воронеж, Россия обвинен по 26 пунктам большим жюри присяжных в окружном суде Нью-Джерси», — сообщает минюст. Отмечается, за информацию о нем, которая поможет в задержании, США готовы заплатить до 10 миллионов долларов. Хорошева обвиняют в создании и руководстве группой хакеров-вымогателей, которая за период с сентября 2019 года по май 2024 года осуществила атаки на более чем 2,5 тысяч жертв в 120 странах. Они получили не менее 500 миллионов долларов в качестве выкупа, по информации органов власти.