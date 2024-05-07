Путин поручил увеличить рождаемость и продолжительность жизни в РФ

07 мая 2024 в 21:20 Размер текста - 17 +

Путин назвал повышение рождаемости одной из главных целей страны Фото: Владимир Андреев © URA.RU Продолжительность жизни в России к 2030 году должна вырасти до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Кроме того, он поручил повысить рождаемость в стране. Новость по теме В России появятся пять новых нацпроектов: что анонсировал Путин «Увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году, в том числе опережающий рост показателей ожидаемой продолжительности здоровой жизни», — говорится на сайте Кремля. Также президент поручил повысить рождаемость в стране. Суммарный коэффициент должен вырасти до 1,6 к 2030 году и до 1,8 к 2036 году. Ранее Путин анонсировал нацпроект «Семья». По его словам, Россия сталкивается со снижением рождаемости. Этот вызов, по мнению президента, связан с социальными, экономическими, технологическими и ценностными изменениями не только в России, но во всем мире. Новый нацпроект нацелен на то, чтобы в горизонте ближайших шести лет в стране выйти на устойчивый рост рождаемости. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Продолжительность жизни в России к 2030 году должна вырасти до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Кроме того, он поручил повысить рождаемость в стране. «Увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году, в том числе опережающий рост показателей ожидаемой продолжительности здоровой жизни», — говорится на сайте Кремля. Также президент поручил повысить рождаемость в стране. Суммарный коэффициент должен вырасти до 1,6 к 2030 году и до 1,8 к 2036 году. Ранее Путин анонсировал нацпроект «Семья». По его словам, Россия сталкивается со снижением рождаемости. Этот вызов, по мнению президента, связан с социальными, экономическими, технологическими и ценностными изменениями не только в России, но во всем мире. Новый нацпроект нацелен на то, чтобы в горизонте ближайших шести лет в стране выйти на устойчивый рост рождаемости.