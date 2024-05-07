Путин поручил увеличить рождаемость и продолжительность жизни в РФ

Продолжительность жизни в России к 2030 году должна вырасти до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Кроме того, он поручил повысить рождаемость в стране.
«Увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году, в том числе опережающий рост показателей ожидаемой продолжительности здоровой жизни», — говорится на сайте Кремля. Также президент поручил повысить рождаемость в стране. Суммарный коэффициент должен вырасти до 1,6 к 2030 году и до 1,8 к 2036 году.
Ранее Путин анонсировал нацпроект «Семья». По его словам, Россия сталкивается со снижением рождаемости. Этот вызов, по мнению президента, связан с социальными, экономическими, технологическими и ценностными изменениями не только в России, но во всем мире. Новый нацпроект нацелен на то, чтобы в горизонте ближайших шести лет в стране выйти на устойчивый рост рождаемости.
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