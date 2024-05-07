Путин поручил увеличить рождаемость и продолжительность жизни в РФ

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Владимир Путин на послании Федеральному Собранию РФ. Москва, путин владимир
Путин назвал повышение рождаемости одной из главных целей страны Фото:

Продолжительность жизни в России к 2030 году должна вырасти до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Кроме того, он поручил повысить рождаемость в стране.

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«Увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году, в том числе опережающий рост показателей ожидаемой продолжительности здоровой жизни», — говорится на сайте Кремля. Также президент поручил повысить рождаемость в стране. Суммарный коэффициент должен вырасти до 1,6 к 2030 году и до 1,8 к 2036 году.

Ранее Путин анонсировал нацпроект «Семья». По его словам, Россия сталкивается со снижением рождаемости. Этот вызов, по мнению президента, связан с социальными, экономическими, технологическими и ценностными изменениями не только в России, но во всем мире. Новый нацпроект нацелен на то, чтобы в горизонте ближайших шести лет в стране выйти на устойчивый рост рождаемости.

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Продолжительность жизни в России к 2030 году должна вырасти до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Кроме того, он поручил повысить рождаемость в стране. «Увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году, в том числе опережающий рост показателей ожидаемой продолжительности здоровой жизни», — говорится на сайте Кремля. Также президент поручил повысить рождаемость в стране. Суммарный коэффициент должен вырасти до 1,6 к 2030 году и до 1,8 к 2036 году. Ранее Путин анонсировал нацпроект «Семья». По его словам, Россия сталкивается со снижением рождаемости. Этот вызов, по мнению президента, связан с социальными, экономическими, технологическими и ценностными изменениями не только в России, но во всем мире. Новый нацпроект нацелен на то, чтобы в горизонте ближайших шести лет в стране выйти на устойчивый рост рождаемости.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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