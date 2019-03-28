Экс-глава уральской компании, задолжавшей Сбербанку свыше миллиарда, признан банкротом

Андрей Гладиков покинул «Камскую долину» 2018 году Фото: Стефан Савелли © URA.RU

Арбитражный суд Пермского края признал банкротом бывшего гендиректора строительной группы «Камская долина» Андрея Гладикова. По решению суда имущество бизнесмена будет продано на торгах.

Как сообщает «Коммерсант-Прикамье», Гладиков изначально добивался введения банкротства по месту своей регистрации — в Свердловской области, но его кредитор (Сбербанк) добился возвращения дела в Пермь. Сам топ-менеджер оценил объем невыполненных обязательств в 1,46 миллиарда рублей. Получить комментарий Гладикова моменту публикации новости корреспонденту «URA.RU» не удалось.

ГК «Камская Долина» находится в стадии ликвидации с середины 2018 года. Долги группы компаний к концу прошлого года составляли 1,5 миллиарда рублей. Гендиректор компании покинул пост еще в прошлом году. У застройщика осталось несколько незавершенных жилых объектов. Среди них — многоквартирный дом в Перми.