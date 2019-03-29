Зарубежные военные усилили разведку у границ Крыма

За неделю у границ России были замечены 22 летательных аппарата-шпиона ФОТО: Фото: страница ВВС США в Instagram

Зарубежные военные усилили разведку у границ с Крымом, Краснодарским краем и возле российских баз в Сирии. По данным Минобороны, за неделю у границ с Россией были замечены 22 разведывательных летательных аппарата.

«За неделю российские истребители пять раз поднимались на перехват возможных нарушителей воздушных границ России. Разведку вели 22 летательных аппарата», — сообщает газета «Красная звезда» со ссылкой на данные Минобороны.

Иностранные разведывательные аппараты не пересекали границу с Россией. Нарушений воздушного пространства зафиксировано не было.

Ранее у границ России был замечен стратегический бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress ВВС США, который способен транспортировать ядерное оружие. Самолет, как пишет РИА «Новости», пролетел у границ Польши, после чего приблизился к Калининградской области и сымитировал бомбардировку базы Балтийского флота. В это же время у черноморского побережья РФ, по данным того же ресурса, пролетел разведывательный беспилотник Northrop Grumman RQ-4B-40 Global.