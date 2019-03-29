Украинские военные наращивают силы на границы с Крымом

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.RU»
29 марта 2019 в 12:17
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Украина. Славянск. 26.04.2014, солдаты, автоматчики, военные
В погранслужбе заверили, что силы направлены на ускорение пропускного контроляФото: Валентина Свистунова © URA.RU

Накануне президентских выборов Украина усилила пограничный контроль на границе с Крымом. Меры реализует пограничный отряд Херсонской области.

«Наращивание сил в регионе призвано ускорить пропускные операции. Усиление личного состава будет направлено на проверку паспортов и осмотр транспортных средств», — пишут argumenti.ru со ссылкой на главу пресс-службы Херсонского погранотряда Ивана Шевцова.

Выборы на Украине пройду 31 марта. В кампании участвуют 39 кандидатов. Согласно опросам общественного мнения, лидерами гонки являются шоумен Владимир Зеленский, действующий глава страны Петр Порошенко и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

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