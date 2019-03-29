Украинские военные наращивают силы на границы с Крымом

Накануне президентских выборов Украина усилила пограничный контроль на границе с Крымом. Меры реализует пограничный отряд Херсонской области.
«Наращивание сил в регионе призвано ускорить пропускные операции. Усиление личного состава будет направлено на проверку паспортов и осмотр транспортных средств», — пишут argumenti.ru со ссылкой на главу пресс-службы Херсонского погранотряда Ивана Шевцова.
Выборы на Украине пройду 31 марта. В кампании участвуют 39 кандидатов. Согласно опросам общественного мнения, лидерами гонки являются шоумен Владимир Зеленский, действующий глава страны Петр Порошенко и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.