На Украине определился лидер «кричащего» рейтинга кандидатов в президенты

Лидером предвыборной гонки на Украине стал комик Владимир Зеленский Фото: личная страница Владимира Зеленского во «ВКонтакте»

На Украине опубликован последний рейтинг опроса избирателей перед выборами президента страны. Украинские СМИ уже назвали его «кричащим» из-за накала борьбы между кандидатами. Рейтинг возглавляет комик Владимир Зеленский.

«Рейтинг возглавил шоумен Владимир Зеленский. Триумф комика фиксируют сразу несколько социологических центров, включая КМИС, Центр Разумкова, „Рейтинг“, Центр „Социальный мониторинг“, УИСИ СОЦИС и GFK Ukraine», — сообщает «Ридус».

По мнению эксперт Научного центра евразийской интеграции Александра Александровского, действующий президент Петр Порошенко будет конкурировать с Зеленским во втором туре президентской гонки. Александровский уточнил, что пиарщики Порошенко будут акцентировать внимание на отсутствии политического опыта у Зеленского. «На этом и будет строить Порошенко свою кампанию», — приводит слова эксперта СНЕГ.TV.

Выборы президента Украины пройдут в воскресенье, 31 марта. По итогам последнего опроса, как передает RT, Зеленского поддерживают 26,6% тех избирателей, которые определились с выбором. Петра Порошенко и Юлию Тимошенко поддерживают по 17%.

В России украинские выборы ранее высмеяла российская журналистка Ольга Скабеева. Она записала шуточный предвыборный ролик и объявила себя кандидатом в президенты. Скабеева обещает «поднять село», «остановить войну», «дать тепло и свет», показывая, что сейчас граждане греются у костра.