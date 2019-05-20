Названы три вещи для успешной сдачи ЕГЭ

В Рособрнадзоре рассказали, что нужно иметь при себе на ЕГЭ Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов рассказал, что выпускникам необходимо иметь при себе для успешной сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ). По его словам, на итоговой аттестации нужны всего три вещи.

«С собой на ЕГЭ надо взять три вещи: знания, паспорт и черную гелевую ручку», — приводит «Российская газета» совет Кравцова. Глава Рособрнадзора напомнил, что в этом году забывшие дома паспорт выпускники все равно смогут попасть на экзамен. Для этого будет составлен соответствующий акт, в ходе которого сопровождающие подтвердят личность ученика. Однако такое нововведение не касается выпускников прошлых лет.

Кроме того, по словам Кравцова, срок действия результатов ЕГЭ, который сейчас составляет четыре года, не планируют сокращать. Он подчеркнул, что вообще выступает против каких-либо изменений в проведении аттестации. «Я считаю, что экзамен и в содержании, и по тем срокам, которые есть, должен быть устойчивый, стабильный, понятный и тогда, может быть, то напряжение, что остается, будет постепенно-постепенно уходить», — цитирует РИА «Новости» Кравцова.

В этом году основной период ЕГЭ пройдет с 27 мая по 1 июля. По данным Рособрнадзора, сдавать экзамен будут около 750 тысяч участников. Ранее заместитель руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что в 2019 году школы в восьми российских регионах получат задания ЕГЭ по защищённым интернет-каналам, сообщает RT.