Отразится на общении с мужчинами: психолог оценила отношения экс-мужа Бородиной с их дочерью

Отношения бывшего мужа телеведущей Ксении Бородиной с их общей дочкой Теоной могут негативно отразиться на будущем 9-летней девочки. Об этом в разговоре с URA.RU сообщила детский психолог Дарья Дугенцова. Курбан Омаров заявил, что с ребенком у них сейчас получается общаться в основном по телефону.
«Для 9-летнего ребенка важно не только содержание общения, но и личный контакт. Звонки поддерживают связь, но не заменяют живого взаимодействия, необходимого для устойчивой привязанности. В дальнейшем такой тип привязанности может напрямую отразиться на взаимоотношениях девочки с противоположным полом», — объяснила эксперт.
Омаров заявил, что ранее установленная крепкая связь с Теоной в определенный момент «сломалась». «С дочкой у меня сейчас нет постоянного общения, но мы с ней много разговариваем по телефону. Мы с ней частенько встречаемся, болтаем. У нас постоянно переписки и видеосозвоны. Я без нее не могу», — заявил бывший муж Бородиной в интервью Кристине Егиазаровой.
Дугенцова отметила, что для девочки важно общение с отцом, его внимание и выстраивание доверительных отношений. И этот контакт не сможет заменить никто другой, в том числе и новый муж мамы.
«При редком и поверхностном контакте у ребенка могут развиться тревожность, заниженная самооценка и сложности в выстраивании доверительных отношений. Все зависит от того, чувствует ли он любовь и внимание отца. Новый партнер может стать важным взрослым, но полной замены биологического отца не происходит. Важно уважать чувства ребенка и не навязывать роль нового отца — отношения формируются через принятие и заботу», — резюмировала эксперт.
Бородина и Омаров разводились не без скандалов, тогда всплыла информация о неверности мужчины. После расставания родителей Теона не особо шла на контакт с отцом, что отдалило их друг от друга. Сейчас Курбан стал отцом в третий раз — его супруга Валерия родила сына. В свою очередь, Бородина готовится к свадьбе с Николаем Сердюковым.
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