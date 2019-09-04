04 сентября 2019

Центробанк подготовил требования к объединению ОСАГО и каско

© Служба новостей «URA.RU»
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Здание Центробанка России на Неглинной улице д. 12. Москва, центробанк, банк россии, центральный банк россии
Центральный банк России рассказал, как объединит ОСАГО и каскоФото: Владимир Андреев © URA.RU

Центральный банк России определил требования проведения добровольного автострахования. Согласно решению ЦБ, информация о договоре автокаско можно будет вносить в полис ОСАГО. Данная информация появилась на сайте регулятора.

«Банк России разработал проект указания о минимальных требованиях к условиям и порядку осуществления добровольного автострахования. Документ позволяет не заключать отдельный договор автокаско, а вносить информацию о нем в полис ОСАГО», — цитирует сообщение главного банка страны RNS.

Полис автокаско может предоставлять страховую защиту в случае утраты или повреждения транспортного средства. Срок страхования по договору должен быть равен сроку страхования, который предусмотрен договором ОСАГО. При досрочном прекращении ОСАГО одновременно прекращает свое действие и каско.

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