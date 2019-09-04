Центробанк подготовил требования к объединению ОСАГО и каско

Центральный банк России определил требования проведения добровольного автострахования. Согласно решению ЦБ, информация о договоре автокаско можно будет вносить в полис ОСАГО. Данная информация появилась на сайте регулятора.
«Банк России разработал проект указания о минимальных требованиях к условиям и порядку осуществления добровольного автострахования. Документ позволяет не заключать отдельный договор автокаско, а вносить информацию о нем в полис ОСАГО», — цитирует сообщение главного банка страны
Полис автокаско может предоставлять страховую защиту в случае утраты или повреждения транспортного средства. Срок страхования по договору должен быть равен сроку страхования, который предусмотрен договором ОСАГО. При досрочном прекращении ОСАГО одновременно прекращает свое действие и каско.