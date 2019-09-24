Эксперт объяснил, почему России навредит уход от «теневой» экономики

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Снижение доходов граждан может повлиять на экономический рост в странеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жесткие меры не помогут Минфину, который пытается уйти от «теневой» экономики в России. Неправильно выбранная стратегия может привести к увеличению неформальной занятости и массовому закрытию предприятий. Такое мнение высказал в разговоре с «URA.RU» экономист Никита Масленников.

«В частности, перевод из привычной для малого бизнеса системы налогообложения в другую может привести к тому, что часть бизнесов закроется, а это даст противоположный эффект и вырастет неформальная занятость», — пояснил Масленников «URA.RU».

По словам эксперта, при «обелении» российской экономики важно стимулировать самих граждан и показывать им положительные стороны такого перехода. В противном случае это приведет к снижению доходов населения. «Если продолжать эту борьбу в жестком административном порядке и не стимулировать людей, то можно получить эффект реального снижения доходов, поскольку человеку будет невыгодно работать „в белую“», — добавил эксперт.

По данным Минэкономразвития, процесс «обеления» российской экономики приведет к сокращению доходов граждан, поскольку они начнут платить налоги и сборы, которых раньше избегали. Это также может негативно сказаться на экономическом росте, поскольку уменьшение доходов населения может повлечь снижение спроса на товары, отмечает Масленников.

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