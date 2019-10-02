Следователи проверят отказ в помощи больному уральцу, мать которого просит помощи у Путина

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Клипарт depositphotos.com, реанимация, больница
Пациента выписали из больницы в «полукоматозном» состоянии (архивное фото)Фото: depositphotos.com

Следственный комитет начал доследственную проверку больницы в Тюмени, врачи которой выписали молодого человека в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СКР. Ранее мать пациента записала видеообращение президенту России Владимиру Путину.

«Начата доследственная проверка по сообщению СМИ о том, что в одном из медицинских центров, расположенных на территории города Тюмени, врачи выписали пациента, находящегося в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении СУ СКР по Тюменской области. Для оценки произошедшего проведут судебно-медицинскую экспертизу.

Как писало «URA.RU», мать 18-летнего курганца, лечившегося в Тюменском федеральном центре нейрохирургии, обратилась к Путину с просьбой помочь сыну. По словам Любови Михайловой, врачи выписали её ребенка из больницы в «полукоматозном» состоянии, а также слишком поздно его госпитализировали, что способствовало быстрому развитию болезни.

У молодого человека опухоль головного мозга. По словам Михайловой, врачи ФНЦ направили семью обратно в Курган, чтобы оформить квоту на лечение в Санкт-Петербурге.

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