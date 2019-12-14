В ДНР отреагировали на планы Украины по изменению Минских соглашений

Лидер самопровозглашенной ДНР (Донецкой народной республики) Денис Пушилин считает, что планы президента Украины Владимира Зеленского изменить Минские соглашения противоречат недавним договоренностям лидеров «нормандского саммита», прошедшего в Париже.
«Об этом уже ясно заявил президент России Владимир Путин, и мы уже многократно говорили, но если украинский президент такой непонятливый, повторяем еще раз: никакого контроля над границей между Республиками и Россией Киев не получит», — говорится в заявлении на официальном сайте Пушилина. По мнению главы ДНР, если передать украинским военным контроль на границей между Донбассом и РФ, может произойти большое кровопролитие.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский хочет изменить Минские соглашения, касающиеся ситуации в Донбассе. В частности, политик предлагает передать украинским военным контроль за границей в регионе до проведения там выборов, напоминает телеканал 360. Зеленский заявил, что сделать это просто необходимо, так как Минским соглашениям исполнилось уже четыре года, а сам документ подписывали люди не из его команды. Инициативу украинского лидера уже раскритиковали российские власти и дипломаты (в частности, о предложении Зеленского весьма жестко высказался член Совета Федерации от Пермского края Алексей Пушков).
Минские соглашения — это документ, имеющий целью урегулирование вооруженного конфликта на востоке Украины. Был согласован 11—12 февраля 2015 года на саммите в Минске руководителями Германии, Франции, Украины и России в формате «нормандской четверки» и подписан Контактной группой по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины, состоящей из представителей Украины, России, ОБСЕ и непризнанных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Позднее Минские договорённости были одобрены специальной резолюцией Совета Безопасности ООН. За почти пять лет, прошедших с даты подписания Минских соглашений, фактически ни один их пункт выполнен не был, отмечает агентство Nation News.