Россиянам объяснили новые правила регистрации автомобилей

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Автодилеры могут самостоятельно регистрировать машины в автосалонеФото: depositphotos.com

С января 2020 года автодилеры могут самостоятельно регистрировать машины в автосалоне. С сегодняшнего дня изменились правила, касающиеся государственной регистрации транспортных средств.

«Теперь покупателю не нужно обращаться в ГИБДД, чтобы получить номера», — пишет РИА «Новости», ссылаясь на разъяснения МВД. В ведомстве подчеркнули, что код региона в номере будет привязан к субъекту регистрации владельца автомобиля.

Регистрировать автомобили также могут и заводы, на которых были созданы машины. Они вместе с дилерами будут работать с необходимыми для регистрации документами от имени владельцев и передавать их в ГИБДД через портал госуслуг. Для этого доверенное лицо обязано будет предъявить оригинал паспорта собственника или нотариально заверенную доверенность.

С 1 января 2020 года вступают в силу поправки к закону «О государственной регистрации транспортных средств в регистрационных подразделениях ГИБДД», напоминает RT. Кроме того, с сегодняшнего дня передвижение на автомобиле без номеров запрещено. Действовавшая ранее норма о 10-дневном сроке постановки машины на учет и получение номера отменяется, пишет Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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Ссылки по теме
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