В Госдуме раскрыли, как Шойгу обновит Вооруженные силы в 2020 году

Министерство обороны РФ в 2020 году увеличит долю современного вооружения в российских Вооруженных силах на 70% за счет поступления бронетехники, ракет, артиллерии, летательных аппаратов, комплексов ПВО и кораблей. Об этих амбициозных планах ведомства Сергея Шойгу рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.
«70% — это довольно высокий уровень обновления в соотношении с тем вооружением, которое у нас имеется. Доводить долю новейшего вооружения до ста процентов невозможно. Это нереально ни для одного государства. Мы сегодня идем по пути высокоточного оружия, современного, меньшего по количеству, но высокого по своим тактико-техническим характеристикам, по качеству», — сообщил политик «
Ранее военный эксперт, капитан третьего ранга запаса Дмитрий Литовкин рассказал «URA.RU» о том, что с 2012 года российская армия стала более технически оснащенной. По мнению аналитика, это является непосредственной заслугой Шойгу. А военный эксперт Михаил Ходаренок сообщил агентству, что за семь лет своей работы на посту министра обороны Сергею Шойгу удалось укрепить боеспособность российской армии.
Президент России Владимир Путин назначил Сергея Шойгу министром обороны РФ 6 ноября 2012 года. Его предшественник Анатолий Сердюков покинул военное ведомство на фоне громкого коррупционного скандала, связанного с многомиллиардными хищениями в Минобороны. До ноября 2012 года Шойгу несколько месяцев был губернатором Подмосковья, а в 1994—2012 годах занимал пост главы МЧС России.