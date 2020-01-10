Зеленский высказался о попадании ракеты в украинский Boeing

Глава государства подчеркнул, что информация о ракете пока не нашла подтверждения Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский не исключил версию о попадании ракеты в разбившийся над Тегераном пассажирский Boeing 737. Об этом глава государства сообщил в своем telegram-канале.

«Версия о попадания ракеты в самолет не исключается», — написал он. При этом лидер Украины подчеркнул, что эта информация на сегодня ничем не подтверждается.

Украинский самолет потерпел крушение 8 января вскоре после взлета из аэропорта столицы Ирана. На борту лайнера находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, никто из них не выжил. Погибшие являлись гражданами Ирана, Канады, Германии, Великобритании, Швеции и Афганистана, экипаж был украинским.

Ранее американские издания со ссылкой на источники в Пентагоне сообщили, что Boeing могли по ошибке сбить иранские военные. Этой версии придерживаются и власти Канады, сообщает RT. Газета New York Times опубликовала видео, на котором предположительно зафиксирован момент ракетного удара. Власти Ирана предложили западным странам поделиться имеющимися данными о катастрофе, передает «Национальная служба новостей».