Чиновники ответили на претензии Поклонской о проблемах с получением паспортов жителями Крыма

Властям Крыма ничего неизвестно о том, что у жителей полуострова возникают проблемы с получением российских паспортов. Об этом заявил министр внутренней политики республики Сергей Зырянов, реагируя на слова депутата Госдумы Натальи Поклонской о том, что люди не могут получить документы из-за абсурдных справок.
«[Мы] не только крымчанам, а еще и жителям с ДНР и ЛНР тоже даем [паспорта] с упрощенной системой получения. Не знаю проблем с Федеральной миграционной службой», — цитирует Зырянова РБК.
В разговоре с изданием депутат государственного Совета Крыма Игорь Буданов предположил, что у жалобщиков Поклонской были веские причины для того, чтобы им не выдали документ. «Насколько я знаю, все кто могут получить [паспорт] — получили. А те, кто не получил — наверное, для этого есть какие-то причины», — отметил депутат. По его словам, ситуация с выдачей документов в республике нормальная, все кто обращаются получают и вид на жительство, и паспорта.
Ранее Поклонская пристыдила чиновников за то, что при оформлении документов они требуют от жителей Крыма справки о месте нахождения в момент проведения референдума или об отказе от украинского гражданства.