В России могут появиться частные судебные приставы

Частные приставы будут добиваться возвращения долгов только в пользу юридических лиц Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Создание института частных приставов поддержали в Минфине. Им предоставят право заниматься взысканиями долгов в пользу бизнеса.

Минфин в обзоре бюджетных расходов на реализацию функций и полномочий Федеральной службы судебных приставов (ФССП) прописал рекомендацию, согласно которой, частные судебные приставы должны способствовать «оптимизации расходов федерального бюджета», а также «эффективности функционирования системы принудительного исполнения», пишет РБК.

Частные приставы будут добиваться возвращения долгов только в пользу юридических лиц, при этом функции взыскание задолженностей в пользу госорганов и физических лиц останется за ФССП.

В Минфине отметили, что у России подобный опыт есть: уже функционируют коллекторские агентства и институт частного сыска, которые могут разыскивать как имущество должника, так и его самого не привлекая к этому вопросу МВД. В ведомстве пояснили, что на долю взыскания долгов в пользу юридических лиц приходится 24% всех дел, но именно эти долги составляют львиную долю от общей суммы, подлежащей взысканию (7,3 трлн из 10,4 трлн рублей по итогам 2018 года).