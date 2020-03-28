Россиянам не стоит ожидать нового дефицита продуктов из-за кризиса Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

После пятничных торгов цены на нефть марки Brent по-прежнему находятся на отметке в 24,63 доллара за баррель. Таким образом, нефтяные котировки обновили показатели 1999 года, когда нефть упала ниже 25 долларов. На московской бирже в выходные доллар можно купить за 78,82 рубля (курс вырос на 1 рубль 35 копеек), евро стоит 87,74 рубля (на 1,01 рубля больше).

Что происходит в России?

На фоне продолжающегося кризиса золотовалютные резервы Центробанка за неделю сократились почти на 30 миллиардов долларов (более 5%). Похожая ситуация наблюдалась в 2008 и 2009 годах, когда резервы регулятора снизились более чем на 30 миллиардов долларов. Запасы начали сокращаться из-за удорожания доллара к остальным мировым валютам, а также из-за снижения цен на гособлигации Франции, Германии, Китая, которые могут быть в портфеле банка России. Часть ресурсов ЦБ также потратил на поддержку рубля.

Из-за падения цен на нефть и распространения коронавируса начали дешеветь акции известных российских компаний. Однако, по словам экономиста Андрея Мовчана, россиянам не стоит торопиться скупать падающие в стоимости ценные бумаги, потому что в будущем показатели российских компаний могут упасть еще ниже.

Вместе с тем, часть россиян может рассчитывать на кредитные каникулы от Сбербанка. Льготные условия по кредитам можно получить, если вы заболели коронавирусом, находитесь на карантине после заграничной поездки или потеряли работу из-за вспышки инфекции. Каникулы могут действовать от шести до 12 месяцев, неустойки за невыполнение долговых обязательств отменят.

Как развивается ситуация в мире?

В США скупили практически все золото — американские инвесторы и банкиры жалуются на нехватку золотых слитков и монет на внутреннем рынке. В этой ситуации банкиры просят королевский канадский двор увеличить производство слитков и отправить их в Нью-Йорк. Предполагается, что золото скупают из-за резкого удешевления нефти. Ранее экономист Антон Шабанов рассказывал URA.RU, что золото является «валютой страха», так как его активно приобретают в предчувствии экономических потрясений.

Удешевление нефти может привести к глобальным переменам на рынке труда. В первую очередь это затронет сотрудников нефтяной отрасли — из-за низких объемов продаж более миллиона работников попадут под сокращение. По данным консалтинговой компании Rystad Energy, увольнение ждет каждого пятого нефтяника.

Что будет дальше?

После окончания карантина по коронавирусу экономическая ситуация в стране будет непростой. И хотя туристическая активность после открытия границ возобновится, многие россияне откажутся от отпусков, так как им придется активнее зарабатывать на жизнь. Люди не только перестанут ездить за рубеж, но и на время забудут о путешествиях по стране.

Низкая покупательная активность россиян обернется новыми проблемами для малого и среднего бизнеса. В этой ситуации со стороны правительства было бы логичным предоставить предпринимателям налоговую отсрочку, считает бизнес-омбудсмен Александр Хуруджи. По его мнению, малый бизнес стоит освободить как минимум на полтора года.

Туристы будут единственными, кто пострадают из-за пандемии коронавируса здесь и сейчас, считают представители российской ассоциации торговли. Закрытие границ никак не отразится на ситуации в российских магазинах — дефицита продуктов не предвидится, потому что для ввоза и груза продуктов расширили «зеленый коридор», заверил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков.

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