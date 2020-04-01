В России из-за коронавируса отменят комиссию при оплате коммунальных услуг

ОНФ предлагает освободить россиян от комиссий при оплате услуг ЖКХ Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В условиях пандемии коронавируса в России следует отменить банковские комиссии при оплате услуг ЖКХ. С таким предложением выступил Общероссийский народный фронт.

«Это может быть одной из мер поддержки населения в условиях пандемии коронавируса, особенно с учетом режима самоизоляции», —цитируют «Известия» письмо, которое было направлено главе Центробанка.

В настоящий момент сборы составляют от 0,5% до 3% в зависимости от кредитной организации. Некоторые банки уже сделали услугу бесплатной. ОНФ предлагает отменить комиссии в ближайшее время, не дожидаясь соответствующего законопроекта. Однако глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская считает, что изменения необходимо сначала внести в российское законодательство. Она предположила, что законопроект рассмотрят в середине апреля.

Некоторые специалисты считают идею популистской, поскольку банки все равно будут брать комиссию с управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций. Те, в свою очередь, начнут компенсировать траты, увеличивая стоимость услуг.

Президент России объявил нерабочей неделю с 28 марта по 5 апреля, а также озвучил ряд мер для поддержки граждан, малого и среднего бизнеса, сообщает RT. Позже мэр Москвы Сергей Собянин ввел жестки режим самоизоляции. Жителям разрешается выходить на улицу только в магазин, аптеку, в больницу, на работу или для прогулки с собакой. После этого москвичей освободили от платы взносов за капремонт на три месяца. Подчеркивается, что люди из-за карантина вынуждены находиться дома целыми днями, а капремонт может создать неудобства. Такие же меры приняты в Московской области, пишет «Национальная служба новостей».

В России официально объявлено о 2337 случаях заболевания COVID-19. Зарегистрировано 17 летальных исходов.