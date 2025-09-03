В Шимановском округе Амурской области обрушился автомобильный мост через реку Большая Пера после проезда по нему большегрузного автомобиля. Об этом сообщило министерство транспорта и дорожного хозяйства региона. В результате происшествия движение по мосту временно прекращено, село Светильное осталось без транспортного сообщения.
«В Шимановском округе поврежден мост через реку Большая Пера. <...> Движение на участке временно закрыто, без транспортного сообщения осталось село Светильное», — сообщили представители ведомства в своем telegram-канале. Причиной обрушения стала перегрузка конструкции: по мосту проехало тяжеловесное транспортное средство с превышением допустимой нагрузки.
Ведомство уточнило, что на место происшествия выехала оперативная бригада подрядной организации, которая обслуживает мост. Сейчас специалисты выставляют предупреждающие знаки и перекрывают участок дороги с двух сторон.
Подрядчик готовится приступить к работам по восстановлению транспортной доступности села Светильное. В министерстве также добавили, что будет проведено расследование причин обрушения и после этого примут меры по ремонту сооружения. Сроки восстановления проезда пока не называются.
