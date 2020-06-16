Для многих пользователей соцсетей каникулы — время съездить к родным в другие регионы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил сократить в 2021 году новогодние каникулы и сделать рабочей неделю с 4 по 8 января в качестве компенсации ставших нерабочими из-за эпидемии дней. Пользователи социальных сетей традиционно раскололись на два лагеря.

Поддержавшие инициативу Совфеда аргументируют свою позицию тем, что россияне не умеют отдыхать культурно. «Давно пора, кстати, народ не умеет столько отдыхать, напьются до соплей, и мрут потом, как мухи», — подчеркнул пользователь «ВКонтакте» Сергей Хлестаков.

Люди постарше вспоминают советские времена, когда в Новый год отдыхали только 1 января. «Только я бы еще отменила 7 января (Рождество — прим. ред.). Какой же это праздник. Нам ведь не дают праздничные дни в наши дни рождения. Да и в советское время 22 апреля (день рождения Владимира Ленина — прим. ред.) не давали выходной», — заявила Ирина Малинина.

У противников сокращения каникул доводы строились на том, что они продолжали работать во время карантина и компенсировать им нечего. «Тем, кто все карантины и самоизоляции работал, что делать?» — задается риторическим вопросом пользователь Twitter под ником Пресвятой Кас.

Пользователи также ответили на пьянство в период праздников. «Ну, например я не употребляю алкоголя вообще, принципиально. Зимние каникулы идеальное время съездить куда-нибудь на эти 10 дней», — заявил Сергей Борисов. «Да и вообще отменить больничные, выходные и отпуска — это пережитки социализма», — иронизирует Станислав Цветков.

Объектом для шуток выступил и сам сенатор. Пользователи обратили на «помятый» вид политика. «У сенатора Кутепова такой вид, будто его новогодние каникулы закончились только вчера», — отмечает один из пользователей Twitter.

Инициатива сенатора Кутепова вызвала одобрительные отзывы в Совете Федерации. Однако, по словам сенатора Валерия Рязанского, которые приводит RT, законопроект требует доработки, так как в нем, например, не учтена занятость детей в каникулярное время.

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