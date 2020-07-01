Боня за деньги согласилась записать ролик против Конституции

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После разговора «Чичваркин» позвал Боню в Лондон, где теперь вынужденно проживает, а та с радостью согласилась, отметив, что приедет сразу, как откроют границы. Сама Боня, кстати, проводит период самоизоляции в Монако.

Блогерша также пожаловалась звонившему, что якобы на кампанию в пользу поправок тратятся огромные средства, которые буквально вытаскивают из карманов населения. Она также недовольна размером пособий, которые выплачивают на детей. Хотя ранее заявляла, что они достаются «всяким алкоголикам и нищебродам».

Пранкеры попросили Боню сделать пост, который бы агитировал ее подписчиков проголосовать против поправок в главный закон страны. Она без стеснения стала обсуждать финансовую сторону этого вопроса. «Смотри, фото — пять тысяч евро, видео — 7,5 тысячи. Можно со скидкой. <…> Если пришлете десять тысяч евро, я буду рада», — заявила Боня, ее слова приводит Nation News. Сама аудиозапись разговора была размещена на Ютуб-канале Vovan222prank.

Экс-участница проекта «Дом-2» Виктория Боня за деньги готова размещать на своих страницах в соцсетях заказные посты против Конституции РФ. Участницу телестройки разыграли пранкеры Лексус и Вован от имени предпринимателя Евгения Чичваркина.

Вован и Лексус выяснили, во сколько Боня оценивает пост против поправок к Конституции Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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