Захарова призвала не вмешиваться во внутреннюю политику страны Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

США обеспокоены возможными нарушениями при голосовании по поправкам в Конституцию России. Об этом заявила пресс-секретарь американского Госдепартамента Морган Ортэгус.

«Соединенные Штаты по-прежнему выступают за честную конкуренцию, справедливые выборы и демократическую передачу власти», — цитирует ее «Национальное агентство новостей».

Она также отдельно отметила, что с принятием изменений появилась «потенциальная возможность» для действующего президента страны Владимира Путина оставаться главой государства до 2036 года. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в ответ на заявление США попросила не вмешиваться во внутренние дела страны. «В последние годы звучало у них [США] регулярно: не надо вмешиваться во внутренние дела других государств», — отметила Захарова в эфире Youtube-программы «Соловьев LIVE», добавив, что каждое государство имеет право на свою внутреннюю, внешнюю, экономическую, культурную и гуманитарную политику.

Общероссийское голосование о поправках в Конституцию проходило с 25 июня по 1 июля. В нем приняло участие 67,88% избирателей, из которых 77,92% поддержали изменения, а 21,27% высказались против. Голосование по сути стало референдумом о доверии президенту России Владимиру Путину. На нем российский лидер в абсолютных цифрах получил большинство голосов. Нарушений при голосовании было зафиксировано в пять раз меньше, чем на президентских выборах, большинство сообщений оказались фейками и провокациями. Доказательством легитимности всероссийского опроса являются разные результаты по регионам. Жители ЯНАО, например, выступают не против изменений в Конституции, а против планов объединения с Архангельском. Кроме этого, зафиксирован рекорд по числу наблюдателей. За голосованием следили 526 тысяч россиян. На президентских выборах цифра была меньше — около 250 тысяч.

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