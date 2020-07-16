США ввели санкции против связанных с Пригожиным компаний и людей

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале « URA.RU » и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

Также под санкциями оказались россияне Игорь Лавренков, Андрей Мандель и Михаил Потепкин. Все трое, как считает Минфин, якобы руководили зарубежными компаниями, связанными с Пригожиным. Речь, в том числе, идет о компании «М Инвест». Американцы считают, что она якобы находится под управлением бизнесмена и является прикрытием для сил ЧВК Вегнера, действующих в Судане.

«Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) приняло дополнительные меры в рамках усилий, направленных на введение санкций в отношении финансиста Евгения Пригожина, введя ограничения в отношении организаций, расположенных в Судане, Гонконге и Таиланде, которые позволили ему уклоняться от американских санкций», — говорится в письме [цитата по ТАСС]. Эти компании, как утверждает американское ведомство, поддерживали «глобальные операции Пригожина» и пытались «подавить и дискредитировать протестующих» в Судане.

Вашингтон ввел санкции против трех россиян и пяти компаний, связанных с предпринимателем Евгением Пригожиным. Об этом в распространенном министерством финансов США сообщении.

Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу

Пожаловаться

Анонимно