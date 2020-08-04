Депутат Курганской гордумы от «Единой России» Андрей Кацай заработал за год больше, чем все его коллеги вместе взятые
Курганцам запретили ходить в лес — председатель шадринской гордумы заработал за год меньше МРОТ — на Шуховский полигон завезли отходы из Омска — власти Кургана взяли в долг 500 млн за полугодие. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 5 августа — в обзоре URA.RU:
В регионе введен противопожарный режим
- Власти Курганской области ввели запрет на посещение лесов в регионе с 4 до 17 августа из-за лесных пожаров и жаркой погоды. В лесах нельзя находиться, въезжать в них на транспорте и работать на землях.
Председатель гордумы Шадринска заработал меньше МРОТ, а депутат Курганской думы больше, чем все его коллеги
- Председатель Шадринской городской думы Владимир Шмаков отчитался о доходах за 2019 год. В декларации он указал, что за год заработал всего 134 тысячи рублей. Причем этот доход указан с учетом продажи имущества. Среднемесячный доход депутата составляет около 11,1 тысячи рублей — это меньше минимального размера оплаты труда, установленного в области. Несмотря на низких доход, у Шмакова есть автомобили Mercedes-Benz C 180 и ВАЗ 21124.
- Депутат Курганской гордумы от «Единой России» Андрей Кацай по итогам 2019 года задекларировал доход, превышающий 43,4 млн рублей. Это больше суммарного дохода всех его коллег по гордуме (около 25 млн рублей).
Курганские власти взяли кредитов на 500 млн рублей
- Власти Кургана в первом полугодии 2020 года взяли в банках кредиты, общая сумма которых превышает полмиллиарда рублей. Эти деньги были нужны для покрытия долгов и закрытия расходов бюджета.
На Шуховский полигон завезли строительный мусор из Омска, в Шадринске фекалии попали в реку
- На скандальный Шуховский полигон ТБО завезли 264 тонны строительных отходов после разбора ледового дворца «Арена Омск». Причина доставки отходов из Омска в Курган может быть связана с тем, что в Омской области по решению судов закрыты почти все полигоны.
- В Шадринске канализационные стоки попали в реку Канаш. Это во время проверки установили сотрудники департамента природных ресурсов Курганской области. По этому факту возбуждено дело об административном правонарушении.
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