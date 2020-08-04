04 августа 2020
03 августа 2020

Самое актуальное в Курганской области на 5 августа. В области запретили ходить в лес, председатель гордумы Шадринска зарабатывает меньше МРОТ

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Заседание городской думы. Курган, портрет, кацай андрей
Депутат Курганской гордумы от «Единой России» Андрей Кацай заработал за год больше, чем все его коллеги вместе взятые Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганцам запретили ходить в лес — председатель шадринской гордумы заработал за год меньше МРОТ — на Шуховский полигон завезли отходы из Омска — власти Кургана взяли в долг 500 млн за полугодие. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 5 августа — в обзоре URA.RU:

В регионе введен противопожарный режим

Председатель гордумы Шадринска заработал меньше МРОТ, а депутат Курганской думы больше, чем все его коллеги

  • Председатель Шадринской городской думы Владимир Шмаков отчитался о доходах за 2019 год. В декларации он указал, что за год заработал всего 134 тысячи рублей. Причем этот доход указан с учетом продажи имущества. Среднемесячный доход депутата составляет около 11,1 тысячи рублей — это меньше минимального размера оплаты труда, установленного в области. Несмотря на низких доход, у Шмакова есть автомобили Mercedes-Benz C 180 и ВАЗ 21124.
  • Депутат Курганской гордумы от «Единой России» Андрей Кацай по итогам 2019 года задекларировал доход, превышающий 43,4 млн рублей. Это больше суммарного дохода всех его коллег по гордуме (около 25 млн рублей).

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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