Продюсер «Ласкового мая» высмеял доходы Шнурова и Крида

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Концерт группировки
За год продюсер Андрей Разин получил больше звезд из топа Forbes вместе взятых Фото: Анна Майорова © URA.RU

Продюсер известной в 80-е годы группы «Ласковый май» Андрей Разин посмеялся над доходами самых оплачиваемых российских артистов. По словам Разина певцы Сергей Шнуров, Егор Крид и Дима Билан вместе взятые получают меньше, чем он.

«Согласно утвержденным декларациям, я в течение пяти лет только за один год получал столько денег, сколько они втроем вместе не заработали. Но я никогда этим не хвастаюсь», — цитирует Разина News.ru.

Продюсер не назвал сумму своих доходов. При этом Шнуров, Крид и Билан оказались в тройке самых высокооплачиваемых российских звезд по версии Forbes. Журнал заявил, что каждый из исполнителей зарабатывает 8,8, 6,9 и 6,8 миллионов долларов соответственно.

Писатель Захар Прилепин считает героями звезд, которые попали в список Forbes. Он считает, что артисты столько зарабатывают из-за того, что их любят россияне.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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