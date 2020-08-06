Продюсер «Ласкового мая» высмеял доходы Шнурова и Крида

Продюсер известной в 80-е годы группы «Ласковый май» Андрей Разин посмеялся над доходами самых оплачиваемых российских артистов. По словам Разина певцы Сергей Шнуров, Егор Крид и Дима Билан вместе взятые получают меньше, чем он.
«Согласно утвержденным декларациям, я в течение пяти лет только за один год получал столько денег, сколько они втроем вместе не заработали. Но я никогда этим не хвастаюсь», — цитирует Разина
Продюсер не назвал сумму своих доходов. При этом Шнуров, Крид и Билан оказались в тройке самых высокооплачиваемых российских звезд по версии Forbes. Журнал заявил, что каждый из исполнителей зарабатывает 8,8, 6,9 и 6,8 миллионов долларов соответственно.
Писатель Захар Прилепин считает героями звезд, которые попали в список Forbes. Он считает, что артисты столько зарабатывают из-за того, что их любят россияне.
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