Цены на бензин в России продолжат расти

За последнюю неделю стоимость бензина выросла на 2 копейки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

За прошлую неделю цены на бензин по стране в среднем выросли на 2 копейки или на 0,1%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

«Средняя стоимость бензина АИ-92 выросла на 2 копейки до 43,1 рубля за литр, АИ-95 — на 3 копейки до 46,86 рубля за литр. С начала года цены выросли на 2%, или примерно на 1 рубль», — передает «Коммерсант».

Повышение стоимости топлива на АЗС связано с ростом цен в оптовом звене в мае—июле. Оно было вызвано резким выходом страны из карантина на фоне низкого производства бензина. Для АЗС ситуация остается сложной: заправкам все еще надо распродать запасы, купленные 45—60 дней назад по высоким ценам. По данным «Петромаркета», чистая маржа (разница между ценой и себестоимостью) реализации АИ-95 на АЗС увеличилась за неделю на 5 копеек до минус 1,1 рубля за литр, а для АИ-92 осталась на уровне минус 0,9 рубля за литр. Для нефтекомпаний переработка топлива при нынешних ценах на нефть по-прежнему остается менее привлекательной, чем экспорт самой нефти. Если эта тенденция продолжится, а спрос на бензин останется сильным, это приведет к новому росту оптовых и розничных цен в сентябре.

Ранее Россия заняла лишь 20-е место в европейском рейтинге по доступности топлива для населения. Жители нашей страны могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты порядка 924 литров 95-го бензина. При этом в абсолютных ценах, без привязки к зарплате, РФ находится на втором месте по дешевизне топлива после Казахстана (29,6 рубля за литр 95-го бензина). Россиянам такой же объем обходится в 46,4 рубля.

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