Японцы разозлились из-за российской монеты, посвященной Курилам

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Новый рубль РФ, рубль, монеты, деньги
Японцы призвали свои власти ответить на новую российскую монету (Архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета
Япония и Россия делят Курильские острова

Японских граждан возмутило появление в России юбилейной монеты, которая посвящена советскому десанту на Курильские острова. Граждане Японии в комментариях к этой новости в газете Hokkaido Shimbun потребовали от властей аналогичных мер.

«Японии нужно срочно выпустить свою монету с призывом вернуть северные территории! Правительство должно что-то делать, а не только бегать от проблем!» — цитирует пользователя Tokumei радио Sputnik.

Японцы посчитали российскую монету оскорблением и призвали «трусливые» власти ответить на него. Пользователь Per даже предложил сделать памятные монеты, посвященные победе Японии над Россией в 1905 году.

Российская пятирублевая монета, посвященная Курильской десантной операции 1945 года, вышла тиражом в два миллиона экземпляров, уточняет агентство Nation news. На ней изображена стела в память советским солдатам, которые освобождали Курилы.

14 августа стало известно, что россияне перестали считать монеты деньгами. Из-за этого Банку России пришлось начать выпускать больше монет.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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