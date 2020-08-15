Японцы разозлились из-за российской монеты, посвященной Курилам

Японских граждан возмутило появление в России юбилейной монеты, которая посвящена советскому десанту на Курильские острова. Граждане Японии в комментариях к этой новости в газете Hokkaido Shimbun потребовали от властей аналогичных мер.
«Японии нужно срочно выпустить свою монету с призывом вернуть северные территории! Правительство должно что-то делать, а не только бегать от проблем!» — цитирует пользователя Tokumei радио Sputnik.
Японцы посчитали российскую монету оскорблением и призвали «трусливые» власти ответить на него. Пользователь Per даже предложил сделать памятные монеты, посвященные победе Японии над Россией в 1905 году.
Российская пятирублевая монета, посвященная Курильской десантной операции 1945 года, вышла тиражом в два миллиона экземпляров, уточняет агентство Nation news. На ней изображена стела в память советским солдатам, которые освобождали Курилы.
14 августа стало известно, что россияне перестали считать монеты деньгами. Из-за этого Банку России пришлось начать выпускать больше монет.
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