В Екатеринбурге женщина обратилась в суд из-за переросшей собаки

Владелица шпица хотела отсудить у заводчицы полмиллиона рублей Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Жительница Екатеринбурга пыталась через суд вернуть деньги у заводчицы за шпица, который вырос слишком большим. Он требовала более 500 тысяч рублей.

Спустя год после покупки шпица, екатеринбурженка хотела отправить шпица на выставку собак. Однако ей отказали в участии, так как размер собаки не соответствовал заявленной породе. Также организаторы обнаружили залом хвоста и другие признаки, которые не дают право на участие в конкурсе.

«Покупательница щенка потребовала вернуть деньги, а питомца забрать. Однако продавец отказала ей, отметив, что на развитие собаки гарантии нет», — пишет «Ридус», ссылаясь на пресс-службу областного суда.

После этого владелица шпица обратилась в суд. Она потребовала вернуть ей сумму за собаку и ее перевозку из Санкт-Петербурга в Екатеринбург и прочие расходы, всего более 500 тысяч рублей. Но женщина проиграла это дело и апелляцию в областном суде.

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