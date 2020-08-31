Цены на недвижимость в российских новостройках начнут расти Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Цены на нефть показывают положительную динамику несколько дней подряд. В начале недели ноябрьские фьючерсы на североморскую нефть Brent поднялись до уровня в 46,10 доллара за баррель (+0,63%). Американская нефть WTI также показала рост. Она торгуется по 43,13 доллара за бочку (+0,37%).

Рубль на момент закрытия Московской биржи начал отыгрывать позиции после затяжного падения. Доллар стоит 74 рубля (-95 копеек). Евро достиг отметки 88 рублей (-54 копейки). Доллар продолжит падать в цене относительно рубля, считает ведущий аналитик FxPro Александр Купцикеви. По его словам, в этом месяце рубль может вырасти до 73 единиц за доллар и 84,5 за евро. Рост российской валюты на этом не закончится, отметил эксперт.

Ситуация в России

По новой версии прогноза Минэкономразвития РФ, российская экономика восстановится от кризиса быстрее. В министерстве считают, что ВВП снизится только на 3,9% (ранее говорили о 5%), снижение инвестиций ожидается на 6,6% вместо 12%.

Доля россиян-пользователей кредитных карт достигла исторического максимума. По итогам июля уровень утилизации лимита в течение первого месяца после получения кредитки вырос на 14% и составил 68%. Эксперты предполагают, что значительная доля граждан не сможет закрыть долги в льготный период, что приведет к росту уровня долговой нагрузки и неплатежей.

Россияне стали меньше тратить деньги. Средний чек в алкомаркетах за август текущего года 447 рублей, что на 14% ниже, чем за такой же период прошлого года. Чек в гостиницах, ресторанах, кафе и барах упал на 18%, в супермаркетах на 6%.

Недвижимость в новостройках в российских городах-миллионниках в августе подорожала в среднем на 1-3%. Аналитики полагают, что рост продолжится и дальше из-за желания людей воспользоваться льготной ипотекой или вложить накопления в жилье из-за дешевеющего рубля и падающей доходности вкладов.

Банк России выявил, что некоторые некредитные финансовые организации берут с клиентов плату за перечисление на их счет потребительского займа. В ЦБ считают, что такая практика приводит к увеличению издержек для граждан и нарушает права потребителей.

Первый заместитель председателя комитета по образованию и науке Госдумы Олег Смолин считает необходимым поднять стипендии до уровня прожиточного минимума. Он уверен что средств в федеральном бюджете на это хватит.

Представители Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) предложили обязать клиентов банков, приобретающих инвестиционные продукты, проходить тестирование. Такая мера поможет избежать потерь денег гражданами, поскольку такие инструменты несут высокие риски и не имеют гарантий возврата средств.

Что происходит в мире

Падение цен на энергоносители во время пандемии коронавируса привело к банкротству многих нефтегазовых компаний в США . Количество компаний-банкротов будет расти даже при цене WTI выше 40 долларов за баррель.

В Министерстве внутренних дел США сообщили, что добыча сырой нефти в Мексиканском заливе снизилась на 70%, или на 1,29 млн баррелей в сутки. Добыча природного газа в регионе также сократилась на 50%.

Прогнозы и мнения экспертов

Эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Михаил Зельцер считает, что в сентябре доллар будет стоить 77,5-78 рублей, а евро может превысить порог в 90 рублей. Он отметил, что в ближайшие месяцы российская валюта сможет отыграть свое падение, и доллар будет стоить 72,5 рублей.

Экономист Никита Масленников спрогнозировал курс доллара к концу года в диапазоне 70-75 рублей за единицу. Евро, по его мнению, будет стоить 86-89 рублей. Нынешнее падение российской валюты он объяснил внутриполитическими обстоятельствами в Беларуси и реакции на них Евросоюза.

По данным СМИ, на фоне снижения мировых цен на газ «Газпром» увеличивает цены для потребителей внутри России. С 1 августа тарифы для россиян увеличились на 3%. Стоит ожидать, что далее повысится цена на электричество, а затем и на товары в магазинах.

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