06 сентября 2020

Российский боец MMA проведет бой с боксером, победившим Тайсона

© Служба новостей «URA.RU»
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Турнир по смешанным единоборствам
Сергей Харитонов проведет бой с Дэниэлом Уильямсом Фото: Анна Майорова © URA.RU

Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов 11 сентября впервые в карьере проведет бой по правилам бокса. Соперником россиянина станет британец Дэниэль Уильямс, побеждавший Майка Тайсона.

Сергей Харитонов — один из самых успешных российских бойцов MMA. Он провел 39 боев по правилам смешанных единоборств, победив в 30 из них. В числе проигравших соперников Харитонова такие легенды мирового миксфайта, как: Алистар Оверим, Андрей Орловский, Мэтт Митрион. Последний бой Харитонова состоялся 23 февраля и закончился победой над Фернандо Родригесом (Бразилия).

Опыт Уильямса в боксе ещё более богатый. За всю профессиональную карьеру тяжеловес провел 83 боя на профессиональном уровне. В 2004 году он нокаутировал Майка Тайсона.

«Сергей Харитонов является культовой фигурой российских единоборств. Одновременно он мастер спорта международного класса по боксу, — сказал российский промоутер Владимир Хрюнов. — Харитонов проведет бой с человеком, который когда-то побежал Майка Тайсона. Все эти обстоятельства позволяют говорить о том, что 11 сентября будет очень жарким днем в истории российского и мирового бокса».

Поединок состоится в рамках большого вечера профессионального бокса на баскетбольной арене «Химки». Согласным событием вечера станет бой между действующим чемпионом по версии WBA Gold Федором Чудиновым и великобританцем нигерийского происхождения Умаром Садиком.

Для россиянина это будет первая зашита пояса, завоеванного 13 декабря 2019 года в схватке с французским боксером Хассаном Н’Дамом Н’Жикамом.

Фото: организаторы мероприятия

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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