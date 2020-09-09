Депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга призвали возбудить уголовное дело в связи с болезнью блогера Алексея Навального. Обращение они направили главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину.
«Мы убеждены, что необходимо тщательное и максимально открытое расследование обстоятельств, связанных с этими событиями (скандалом вокруг болезни Навального — прим. ред.)», — говорится в обращении. Документ подписали шесть депутатов законодательного собрания Петербурга: Михаил Амосов, Борис Вишневский, Алексей Ковалев, Александр Рассудов, Максим Резник и Надежда Тихонова.
Депутаты предлагают возбудить уголовное дело «по факту посягательства на жизнь общественного деятеля Навального». По их мнению, болезнь блогера могла быть вызвана ядовитыми веществами.
Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, где блогера госпитализировали. Навальный пришел в сознание 7 сентября в немецкой больнице «Шарите»
Власти Германии уверены, что блогера отравили веществом из группы ядов «Новичок», передает RT. При этом российская сторона, опираясь на исследования омских медиков, заявляет, что следов яда в организме блогера не обнаружено, передает «Национальная служба новостей». Российские врачи провели 60 биохимических исследований.
Подписывайтесь на URA.RU в