10 сентября 2020

США похвастались мощным секретным оружием. «У Путина такого нет»

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Флаги иностранных государств. Челябинск, сша, флаг сша, флаг
Трамп заявил, что у США есть уникальное оружие Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

У Соединенных Штатов Америки есть секретное оружие, которого нет ни у России, ни у Китая. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

«Я сказал: у нас есть системы, ракеты, военные… У нас системы, каких вы не видывали! У председателя [Китая] Си [Цзиньпина] ничего такого нет, у Путина такого нет. Ни у кого нет того, что есть у нас», — цитирует Трампа РИА «Новости». Он подчеркнул, что американские вооруженные силы — самые мощные, а за последние 3,5 года страна потратила на вооружение 2,5 трлн долларов.

Ранее сообщалось, что в США планируют ускорить разработки гиперзвукового оружия. Глава Пентагона Макс Экспер заявлял, что в следующие 12 месяцев темпы работы изобретателей будут постоянно увеличиваться, передает телеканал 360. В начале лета американские военные провели испытания «умной» бомбы, способной самостоятельно выбирать цель.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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