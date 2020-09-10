У Соединенных Штатов Америки есть секретное оружие, которого нет ни у России, ни у Китая. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.
«Я сказал: у нас есть системы, ракеты, военные… У нас системы, каких вы не видывали! У председателя [Китая] Си [Цзиньпина] ничего такого нет, у Путина такого нет. Ни у кого нет того, что есть у нас», — цитирует Трампа РИА «Новости». Он подчеркнул, что американские вооруженные силы — самые мощные, а за последние 3,5 года страна потратила на вооружение 2,5 трлн долларов.
Ранее сообщалось, что в США планируют ускорить разработки гиперзвукового оружия. Глава Пентагона Макс Экспер заявлял, что в следующие 12 месяцев темпы работы изобретателей будут постоянно увеличиваться, передает телеканал 360. В начале лета американские военные провели испытания «умной» бомбы, способной самостоятельно выбирать цель.
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