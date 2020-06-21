В США испытали бомбу, которая может сама выбирать цель

В будущем истребители смогут нести до 24 «умных» авиабомб Фото: CC BY-SA 2.0, Dmitry Terekhov, Wikimedia Commons

Американские военные провели испытания «умной» бомбы, способной самостоятельно выбирать цель. Истребитель F/A-18E/F Super Hornet выпустил авиаснаряд GBU-53/B StormBreaker.

«Бомба может сама отбирать заранее выбранные цели по приоритету их поражения и позволяет корректировать курс самолетом-носителем», — пишет РИА «Новости». В основе устройства лежат наработки 1980-х годов.

До конца года планируется завершить оценку возможностей StormBreaker. Помимо истребителей Super Hornet, получить вооружение среди первых может также истребитель F-15E Eagle. Позднее разработка также должна войти в арсенал истребителя-«неведимки» F-35 Lightning II, который сможет нести до 24 таких снарядов.

Ранее сообщалось, что в США планируют ускорить разработки гиперзвукового оружия. Глава Пентагона Макс Экспер заявлял, что в следующие 12 месяцев темпы работы изобретателей будут постоянно увеличиваться, передает телеканал 360.

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