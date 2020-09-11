11 сентября 2020

Китайцы восхитились новым российским оружием

© Служба новостей «URA.RU»
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Генеральная репетиция парада на Красной площади. Москва, военная техника, парад, ярс
Китайцы считают, что военные комплексы в РФ страшнее ядерных ракет Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Российские военные комплексы «Ярс», «Авангард» и «Сармат» обладают выдающимися боевыми свойствами. Они страшнее ядерных бомб. Так считают китайские журналисты.

«Перевооружение российских ракетных войск на эти модели ракет с дальностью полета более десяти тысяч километров ставят Америку в безвыходное положение», —передает РИА «Новости» содержание статьи китайского портала Sina.

Особенно похвалили в Китае ракетный комплекс «Авангард». По мнению китайских аналитиков, из-за скрытности ракеты снаряд не смогут перехватить американцы. В материале говорится, что ракета «Авангард» сможет долететь до Вашингтона за 15 минут. «За это время американцы не успеют даже выпить чашку кофе и уж тем более не смогут дать отпор российской ракете», —указывают китайские журналисты. Ракету авторы статьи назвали «шедевром российской армии». Они отметили, что «Авангард» — это более устрашающее оружие, чем ядерная бомба.

Накануне президент США Дональд Трамп похвастался мощным секретным оружием. Он отметил, что его нет ни у кого: ни у Китая, ни у России. Он подчеркнул, что американские вооруженные силы — самые мощные, а за последние 3,5 года страна потратила на вооружение 2,5 трлн долларов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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