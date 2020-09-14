В правительстве предсказали падение доходов россиян

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Реальные доходы снизятся на 3% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Экономический кризис 2020

Реальные доходы россиян снизятся на 3% при росте зарплат на 1,5%. Такой прогноз сделали в Министерстве экономического развития РФ.

«Минэкономразвития прогнозирует рост реальных зарплат в России по итогам 2020 года на 1,5%. Реальные располагаемые доходы населения снизятся на 3%», — приводит РИА «Новости» слова источника, знакомого с параметрами прогноза социально-экономического развития России до 2023 года.

В правительстве рассчитывают, что до конца 2022 года реальные заработные платы вырастут на 2,2% и на 2,5% в 2023 году. Снижение реальных располагаемых доходов будет недолгим, уже в 2021 году ожидается их рост на 3%; в 2022 году — на 2,4%, и в 2023 году — на 2,5%.

Ранее ВЦИОМ выяснил, что 60% россиян определяют свое материальное положение как среднее. Около 26% недовольны уровнем дохода, передает телеканал 360. По данным Росстата, реальные располагаемые доходы населения РФ упали на 3,7% во полугодия 2020 года.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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