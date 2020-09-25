Экс-сотрудник ФСИН: в колонии Ефремову придется кормить братву

Экс-сотрудник исправительной колонии рассказал, что ждет Ефремова в тюрьме Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета ДТП с участием актера Михаила Ефремова

В исправительной колонии в кругу заключенных может развернуться борьба за кошелек Михаила Ефремова. В связи с чем родственникам актера придется снабжать продуктами не только его, но и «братву». Такое мнение выразил бывший сотрудник одной из исправительных колоний в Калужской области, который предпочел скрыть свое имя.

По словам экс-сотрудника ФСИН, по прибытии в колонию Ефремова, как и остальных «первоходов», встретят с уважением, после чего поместят на две недели в так называемый карантин. Там ему расскажут, как себя вести и предупредят о некоторых рисках. Отвечая на вопрос журналиста «Комсомольской правды», о каких именно рисках идет речь, собеседник издания ответил, что имеет в виду «сомнительные предложения» вроде проноса на территорию колонии алкоголя или наркотиков.

«Ведь слух о том, что в колонию зашел Ефремов, обязательно дойдет до ушей местных авторитетов. И желающих „подоить“ его будет довольно много», — сказал собеседник, добавив, что за кошелек Ефремова может развернуться борьба, поскольку еще на месте ДТП он сам сказал, что у него «денег до фига».

«Думаю, что каждый месяц Ефремову придется просить родственников передавать ему не меньше 25 килограммов продуктов. Для себя и для братвы. Он будет кормить и поить их, а они его опекать, впрягаться за него если что-где», — считает экс-сотрудник колонии. При этом он отметил, что если актер откажется делиться продуктами и деньгами, с ним, вероятнее всего, ничего не произойдет. Все понимают, что какой-то негатив в отношении его персоны будет привлекать внимание правозащитников и СМИ.