Супруги назвали своего ребенка Ваганом в честь дедушки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова объяснила, почему назвала своего сына от 75-летнего юмориста Ваганом. Значение имени молодая мама раскрыла своим подписчикам в Instargam.

По словам 31-летней Брухуновой, Ваган в переводе с армянского языка на русский означает «щит», то есть «под защитой». «Мы выбрали самое правильное и сильное имя для мальчика. Настоящий мужчина, без капризов, день которого начинается с обезоруживающей улыбки, упертого и настойчивого, но тот с кем всегда можно договориться», — написала Брухунова в соцсети. Она призналась, что мечтает, чтобы «Вагаша был похож на дедушку, в честь которого его назвали».

Евгений Петросян и его экс-помощница Татьяна Брухунова тайно расписались в Кутузовском ЗАГСе в начале декабря 2019 года. Об их романе стало известно годом ранее. Параллельно с новыми отношениями юморист разводился со своей четвертой женой Еленой Степаненко. сообщает «Национальная служба новостей». В день юбилея Петросян впервые показал своего сына, передает деловая газета «Взгляд». Вскоре и сама Брухунова поделилась фотографией малыша.