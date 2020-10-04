Молодая жена Петросяна объяснила необычное имя сына. Фото

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Супруги назвали своего ребенка Ваганом в честь дедушки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова объяснила, почему назвала своего сына от 75-летнего юмориста Ваганом. Значение имени молодая мама раскрыла своим подписчикам в Instargam.

По словам 31-летней Брухуновой, Ваган в переводе с армянского языка на русский означает «щит», то есть «под защитой». «Мы выбрали самое правильное и сильное имя для мальчика. Настоящий мужчина, без капризов, день которого начинается с обезоруживающей улыбки, упертого и настойчивого, но тот с кем всегда можно договориться», — написала Брухунова в соцсети. Она призналась, что мечтает, чтобы «Вагаша был похож на дедушку, в честь которого его назвали».

Евгений Петросян и его экс-помощница Татьяна Брухунова тайно расписались в Кутузовском ЗАГСе в начале декабря 2019 года. Об их романе стало известно годом ранее. Параллельно с новыми отношениями юморист разводился со своей четвертой женой Еленой Степаненко. сообщает «Национальная служба новостей». В день юбилея Петросян впервые показал своего сына, передает деловая газета «Взгляд». Вскоре и сама Брухунова поделилась фотографией малыша.

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Ваган. Так зовут моего сына. Чаще прочих я читаю здесь вопрос: «Почему Вы выбрали такое необычное имя?» Отвечаю. В переводе на русский язык с армянского оно переводится как «Щит» (под защитой). Сегодня я вижу, что мы выбрали самое правильное и сильное имя для мальчика. Настоящий мужчина, без капризов, день которого начинается с обезоруживающей улыбки, упёртого и настойчивого, но тот с кем всегда можно договориться. Я мечтаю, что Вагаша вырастет похожим на дедушку, в честь которого его и назвали. #татьянабрухунова

Публикация от Tatyana Brukhunova (@bruhunova)

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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