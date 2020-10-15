СМИ: Навальный восстанавливается после лечения в курортном городе

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Открытие штаба Алексея Навального. Тюмень, навальный алексей
Алексей Навальный проходит курс реабилитации в Германии Фото: Николай Бастриков © URA.RU
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Болезнь Алексея Навального

После лечения в берлинской клинике «Шарите» блогер Алексей Навальный может проходить восстановление в городе Ибах, который считается курортным. К такому выводу пришли журналисты немецкой радиостанции SWR.

Сообщается, что в городе замечено много сотрудников правоохранительного ведомства. «Местные полицейские рассказали, что в Ибахе находится человек, к которому применяются „повышенные требования к защите“», — пишет argementi.ru. В SWR считают, что этим человеком может быть Навальный.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. После экстренного приземления самолета в аэропорту Омска блогера в бессознательном состоянии госпитализировали. В дальнейшем его жена Юлия настояла на том, чтобы его транспортировали в клинику «Шарите» в Берлине.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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