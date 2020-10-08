Что спецслужбы РФ сделали с записью переговоров Польши и Германии

Дмитрий Песков не стал уточнять, что российские спецслужбы сделали с записью переговоров Берлина и Варшавы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российские спецслужбы провели необходимые операции над записью перехваченного переговоров между Германией и Польшей об интоксикации блогера Алексея Навального. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Очевидно, что российские специальные службы сделали с этими записями то, что было необходимо», — сказал Песков во время конференц-колла. Однако представитель Кремля не стал уточнять, что именно сделали с записью российские спецслужбы.

Ранее пресс-служба белорусского президента Александра Лукашенко опубликовала телефонный разговор, якобы происходящий между представителями Берлина и Варшавы. В этом диалоге обсуждалось, что ситуация с Навальным сфальсифицирована. Лукашенко, в свою очередь, назвали «крепким орешком», а президенту РФ Владимиру Путину посоветовали «не совать нос» в дела республики, передает RT. Ветеран ФСБ, историк Алексей Петрушин рассказал URA.RU, что запись могла быть смонтирована.