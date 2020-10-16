Турция открыла огонь из российских С-400

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Учения зенитно-ракетной бригады. Республика Хакасия, Абакан , зрк, зенитно-ракетный комплекс, ЗРК с-400
Турция провела испытания российского оружия Фото: Анна Майорова © URA.RU

Турция провела три испытательных пуска ракет из систем противовоздушной обороны С-400 «Триумф». Оружие было куплено у России.

«Все ракеты поразили цель», — сказал «Интерфаксу» источник в Анкаре. Инсайдер из России, в свою очередь, заявил агентству, что испытания доказали высокую надежность установок.

Турция купила у РФ четыре дивизиона C-400 в 2019 году. Контракт был выполнен досрочно, в Турцию были отправлены все части системы, включая ракеты. Сумма чека за покупку оружия составила 2,5 миллиарда долларов. Контракт на дополнительную партию может быть подписан Москвой и Анкарой уже в следующем году.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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