Французский Сенат принял резолюцию, которая призывает правительство признать Нагорный Карабах. В пользу данного документа проголосовали 305 сенаторов, против высказался один.
В Баку считают резолюцию сената Франции по Карабаху обычным листком бумаги. «В первую очередь хотели бы подчеркнуть, что эта резолюция для Азербайджана ничто иное как обычный листок бумаги. Этот клочок бумаги, принятый во имя узких политических амбиций, (…) вызывает серьезные вопросы» — передает РИА «Новости» слова помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева. Он добавил, что Баку расценивает принятие документа «как очень постыдный шаг для политики и парламентаризма Франции».
Премьер-министр Армении Никол Пашинян тем временем назвал резолюцию историческим решением. Он добавил, что признание Карабаха становится частью международной повестки.
Конфликт в непризнанной республике между Арменией и Азербайджаном обострился 27 сентября. Страны трижды договаривались о прекращении боевых действий, но бои так и не прекращались. Позже Баку и Ереван при участии Москвы подписали соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе. После этого российские миротворцы выдвинулись в район выполнения миссии. Там будут расположены 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, а также 380 единиц автомобильной и специальной техники.
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